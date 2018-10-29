В МИД России считают что милитаризация Азовского моря лишь повод для новых санкций

07:48 23.11.2018 0 комментариев Крым

Ситуация в Азовском море представляет интерес для Запада исключительно как повод для ужесточения санкций против России.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин в интервью российской газете “Коммерсант”, сообщает УНН.

“На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций”, — сказал он.

19 ноября по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что министры иностранных дел 28 стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море и обсудили принятие соответствующих “целевых мер”.

Напоминаем, положения договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой ведомства этой среды.



Ещё на эту тему:

07:09 23.11.2018
Меджлис крымскотатарского народа вынудил Россию "ужесточить меры безопасности в Азовском море"
18:42 22.11.2018
Путина потянуло на место преступления: в оккупированный Крым
15:29 22.11.2018
МЗС РФ просить Євросоюз "враховувати реалії, що склалися в регіоні" і "не драматизувати" ситуацію в Азовському морі
09:09 22.11.2018
Росрыболовство о ситуации в Азовском море
07:01 22.11.2018
МИД России и Украины "обменялись мнениями" о ситуации в Азовском море
20:59 21.11.2018
Подростков-экстремалов, взбирающихся на электроопоры, в оккупированном Крыму предлагают считать террористами / Видео
20:45 21.11.2018
Оккупанты предлагают гражданство всем кто захочет вернуться в оккупированный Крым
14:54 21.11.2018
Предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу МУС обнародует в начале декабря
08:03 21.11.2018
МинВОТ: Съемка из космоса показала, что Керченский мост уже начал проседать / Фото
16:01 20.11.2018
Оккупанты обещают "узаконить" и передать ДУМК более 300 построенных при Украине мечетей
11:54 20.11.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
21:07 19.11.2018
В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
Все новости страны
Болгария Болгария
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
Все новости страны
Россия Россия
08:08 23.11.2018
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
17:03 22.11.2018
Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»
14:42 22.11.2018
Руководить ГРУ назначен Игорь Костюков, включенный в санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США»
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
Все новости страны
Украина Украина
08:28 23.11.2018
Агрессия России в Украине одна из главных угроз для НАТО
07:48 23.11.2018
В МИД России считают что милитаризация Азовского моря лишь повод для новых санкций
07:29 23.11.2018
США закликали Росію звільнити Сущенка і Сенцова
07:09 23.11.2018
Меджлис крымскотатарского народа вынудил Россию "ужесточить меры безопасности в Азовском море"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс