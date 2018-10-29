В МИД России считают что милитаризация Азовского моря лишь повод для новых санкций
|07:48 23.11.2018
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|Крым
Ситуация в Азовском море представляет интерес для Запада исключительно как повод для ужесточения санкций против России.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин в интервью российской газете “Коммерсант”, сообщает УНН.
“На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций”, — сказал он.
19 ноября по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что министры иностранных дел 28 стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море и обсудили принятие соответствующих “целевых мер”.
Напоминаем, положения договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой ведомства этой среды.
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