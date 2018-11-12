США закликали Росію звільнити Сущенка і Сенцова

07:29 23.11.2018 0 комментариев Крым

Сполучені Штати закликають російську владу звільнити журналіста Романа Сущенка, режисера Олега Сенцова, як і забезпечити звільнення утримуваного в ОРДО журналіста Станіслава Асєєва.

Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 листопада, у Відні тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приєднуємося до Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та інших у заклику звільнити журналіста Українського національного інформаційного агентства Романа Сущенка та українського режисера Олега Сенцова, які є лише двома з понад 70 українців, незаконно ув’язнених в окупованому Криму та Росії", - заявив він.

Американський дипломат також закликав РФ забезпечити звільнення журналіста  проекту Радіо Свобода "Радіо Донбас. Реалії" Станіслава Асєєва, який утримується на території т.з. "ДНР" з червня 2017 року.

Представник США в ОБСЄ наголосив, що Російська Федерація, як всередині країни, так і за її межами, намагається підірвати свободу висловлювання, а незалежна журналістика знаходиться під зростаючим тиском в Росії. У цьому зв’язку він засудив, зокрема, нещодавні залякування та погрози, спрямовані проти журналістів "Нової газети".



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