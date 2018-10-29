Меджлис крымскотатарского народа вынудил Россию "ужесточить меры безопасности в Азовском море"
|07:09 23.11.2018
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|Крым
Заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин заявил, что Россия имеет право осуществлять досмотры судов в Азовском море, проверки “не носят дискриминационный характер по отношению к Украине”.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.
“Осмотры торговых и рыболовецких судов в Азовском море абсолютно правомерны, обоснованны и соответствуют международному праву и российскому законодательству. Их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России”, — сказал он.
Ужесточение мер безопасности в Азовском море дипломат объяснил публичными призывами лидеров Меджлиса крымско-татарского народа и якобы “украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Керченского моста”.
Он также опроверг информацию о многочасовых досмотрах и дискриминационном характере проверок. “Заявления о многочасовых, а то и многодневных задержках судов абсолютно голословны, — указал дипломат. — Осмотр, как правило, не превышает трех часов. Самая продолжительная проверка заняла пять часов”.
По его словам выборочным проверкам подвергаются суда различных стран, в том числе и российские. “В Азовском море было задержано лишь одно судно (под флагом Украины) за нарушение правил рыболовства”, — отметил Карасин.
Напоминаем, ситуация в Азовском море представляет интерес для Запада исключительно как повод для ужесточения санкций против России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин.
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