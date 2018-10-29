САП зарегистрировала производство относительно Сытника за "сделку в Крыму"
|20:59 22.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство относительно возможного внесения недостоверных данных в декларацию директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником по заявлению народного депутата Максима Полякова.
Эту информацию подтвердили УНН в САП.
"Да, зарегистрировано производство", - сказали в САП, отвечая на вопрос о том, начато ли производство по заявлению нардепа по Сытнику.
Также в САП рассказали, что расследование этого производства было поручено Национальной полиции.
"Все материалы направили (в Национальной полиции)", - добавили в антикоррупционной прокуратуре.
Отметим, что на своей странице в Facebook народный депутат Максим Поляков написал, что САП отрыла производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника "по фактам, изложенным в моем депутатском обращении, о нарушении требований законодательства директором НАБУ и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму".
Также нардеп обнародовал и ответы ему с САП относительно производства.
Как сообщалось, в начале ноября в Окружной административный суд Киева подала иск юридическая компания в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по непредставление достоверных данных о праве собственности на земельный участок в Севастополе в аннексированом Крыму.
Ещё на эту тему:
Журналисту Николаю Семене сделали операцию в оккупированном Крыму
"Родители в истерике второй день": в оккупированном Крыму "правоохранители" поиздевались над детьми
Граница между оккупированными Крымом и Севастополем будет определяться по нормам СССР
Украина не имеет возможности контролировать археологические находки в оккупированном Крыму
Убытки летавших в оккупированный Крым "Саратовских авиалиний" превысили 1 млрд рублей
Что известно о расследовании спустя месяц после трагедии в Керчи
Жителям аннексированного Крыма, не отчитавшимся "властям" о двойном гражданстве, грозит уголовная ответственность