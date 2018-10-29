САП зарегистрировала производство относительно Сытника за "сделку в Крыму"

20:59 22.11.2018 0 комментариев Крым

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство относительно возможного внесения недостоверных данных в декларацию директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником по заявлению народного депутата Максима Полякова.

Эту информацию подтвердили УНН в САП.

"Да, зарегистрировано производство", - сказали в САП, отвечая на вопрос о том, начато ли производство по заявлению нардепа по Сытнику.

Также в САП рассказали, что расследование этого производства было поручено Национальной полиции.

"Все материалы направили (в Национальной полиции)", - добавили в антикоррупционной прокуратуре.

Отметим, что на своей странице в Facebook народный депутат Максим Поляков написал, что САП отрыла производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника "по фактам, изложенным в моем депутатском обращении, о нарушении требований законодательства директором НАБУ и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму".

Также нардеп обнародовал и ответы ему с САП относительно производства.

Как сообщалось, в начале ноября в Окружной административный суд Киева подала иск юридическая компания в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по непредставление достоверных данных о праве собственности на земельный участок в Севастополе в аннексированом Крыму.



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