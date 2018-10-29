Минобороны страны оккупанта передало Севастополю 400 квартир для военных
|20:32 22.11.2018
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|Крым
Министерство обороны страны оккупанта передало в аннексированному Севастополю 400 квартир для бывших и действующих военнослужащих Черноморского флота РФ и их семей.
Решение об этом приняли на заседании "правительства" города сегодня, 22 ноября, сообщает QHA.
— Фактически продолжается работа по приватизации более чем тысячи квартир, которые министерство обороны выделяло военнослужащим Черноморского флота в украинский период и на которые не были должным образом оформлены права собственности, — отметил "директор департамента по земельным и имущественным отношениям" оккупированного Севастополя Рустэм Зайнуллин.
По его словам, Севастополь в начале года принял в собственность 190 квартир, еще 500 квартир планирует принять.
После этого жители города смогут заключить договора социального найма и приватизировать недвижимость.
Квартиры, которые передают российским военным, расположены по улицам Казачья бухта, Адмирала Фадеева, Адмирала Лебедева и по проспекту Октябрьской революции.
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