Министерство обороны страны оккупанта передало в аннексированному Севастополю 400 квартир для бывших и действующих военнослужащих Черноморского флота РФ и их семей.

Решение об этом приняли на заседании "правительства" города сегодня, 22 ноября, сообщает QHA.

— Фактически продолжается работа по приватизации более чем тысячи квартир, которые министерство обороны выделяло военнослужащим Черноморского флота в украинский период и на которые не были должным образом оформлены права собственности, — отметил "директор департамента по земельным и имущественным отношениям" оккупированного Севастополя Рустэм Зайнуллин.

По его словам, Севастополь в начале года принял в собственность 190 квартир, еще 500 квартир планирует принять.

После этого жители города смогут заключить договора социального найма и приватизировать недвижимость.

Квартиры, которые передают российским военным, расположены по улицам Казачья бухта, Адмирала Фадеева, Адмирала Лебедева и по проспекту Октябрьской революции.