Верховная Рада приняла закон №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Чорноморнафтогаз".

Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Однако парламентарии не сразу приняли указанный закон. Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий дважды ставил на голосование предложение поддержать законопроект за основу и в целом - первый раз количество голосов составило 206. После этого спикер шесть раз ставил на голосование предложение вернуться к законопроекту, и лишь последней попыткой Раде удалось получить необходимое количество голосов (233), чтобы вернуться к принятию законопроекта.

"Этим законопроектом предлагается установить, что на период временной оккупации Украины "Чорноморнафтогаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению производственной деятельности, деятельности по защите имущественных прав в судах, а также погашения задолженности перед кредиторами. Такой счет открывается в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины по предложению НАК "Нафтогаз". Восстановление полноценной производственной деятельности "Чорноморнафтогаза" будет способствовать усилению энергетической безопасности и независимости Украины, особенно в Херсонской области", - отметила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, представляя законопроект и призывая поддержать его за основу и в целом.

Она также напомнила, что вопрос возобновления деятельности "Чорноморнафтогаза" Совет рассматривает уже не впервые, и еще до оккупации Россией части территории Украины это предприятие было одним из крупнейших в топливно-энергетическом комплексе, где добывалось около 2 млрд куб. м газа на шельфе Черного и Азовского морей. Однако вследствие аннексии Государственное акционерное общество "Чорноморнафтогаз" потеряло доступ к большинству своих месторождений и добывающих активов.

"13 марта этого года парламентом принят закон №2320, направленный на сохранение Государственного акционерного общества "Чорноморнафтогаз", благодаря чему не допущено банкротство этого общества, а также продлено действие спецразрешений "Чорноморнафтогаза" на пользование недрами, которые являются составляющей доказательной базы в международных судах против России. В то же время указанный закон не обеспечил восстановление деятельности общества, поскольку приостановление исполнительных производств, которое им предлагалось, противоречило Конституции Украины", - пояснила Луценко.

По ее словам, на сегодня фактически отсутствуют возможности для обеспечения нормального функционирования "Чорноморнафтогаза". Так, представитель Президента уточнила, что у общества есть проблемы с заключением договоров на аренду помещений, проведением деятельности в отношении тех месторождений, которые находятся на не оккупированной территории Украины.

"Кроме этого, чрезвычайно сложно организовать добычу природного газа, поскольку поставщики товаров, работ и услуг отказываются сотрудничать с предприятием, у которого отсутствуют действующие счета. Учитывая указанное, под угрозой находится своевременное и бесперебойное газоснабжение Генического района Херсонской области", - добавила народный депутат.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.