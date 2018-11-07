Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
|19:55 22.11.2018
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|Россия
Отношения между ЕС и Россией, пока будет продолжаться ее агрессия в отношении соседей, будут характеризоваться понятиями "коммуникация" и "консультации", а не "диалог" или "сотрудничество".
Об этом заявила латвийский евродепутат Сандра Калниете, которая будет докладчиком и автором будущего отчета Европейского парламента по российско-европейским отношениям, пишет "Радио Свобода", передает Европейская правда.
Выступая 22 ноября на заседании Комиссии Европарламента по иностранным делам, посвященном будущим отношениям между ЕС и Россией, Калниете призвала укрепить европейскую устойчивость перед гибридной российской "конфликтной стратегии".
"Мы являемся свидетелями разновидности конфликта, где объединенные российские военные и невоенные средства вовлечены в достижение политических целей. В этом и заключается самая большая опасность. Наши открытые общества вынуждены укрепить свою устойчивость и, играя на опережение, предупреждать будущие столкновения и агрессию", - сказала она.
Калниете призвала "не быть наивными, потому что путинская Россия прилагает все усилия, чтобы влиять на политические и общественные процессы ЕС". На ее взгляд, будущие отношения с Россией должны выстраиваться по принципу избирательного взаимодействия, усилий для сохранения нынешнего статус-кво и не допустить, чтобы эти отношения ухудшались кардинально. Между тем есть несколько сфер, в которых должны продолжаться контакты между ЕС и Москвой.
"Прежде всего, это работа для выстраивания доверия вдоль линии разграничения на востоке Украины. Это очень важно, потому что в войне на Донбассе следует достичь устойчивого режима тишины. Во-вторых, надо начать неформальный диалог в верхах между ЕС, Евразийским экономическим союзом, странами, с которыми мы имеем соглашения об ассоциации и ЗСТ, а также с Китаем и государствами Центральной Азии о том, как воспользоваться инициативой "Один пояс - один путь". Наконец, следует работать для спасения плана действий по иранской ядерной программе", - добавила европарламентарий.
В России Сандра Калниете является персоной нон грата.
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