Украина и Турция хотят строить авиационные и морские платформы для ОПК

19:33 22.11.2018 0 комментариев Украина

Украина и Турция активизировали двустороннее сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе и рассматривают перспективы сотрудничества в создании совместных предприятий в области строительства наземных, авиационных и морских платформ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Укринформ.

«Во время посещения MUSIAD (международная выставка High-tech port by MUSIAD - ред.) состоялась встреча Гладковского (первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - ред.) с президентом Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, во время которой стороны констатировали значительную активизацию двустороннего сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе с достижением реальных результатов - взаимовыгодных контрактов. Также чиновники обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в создании совместных предприятий в области строительства наземных, авиационных и морских платформ, которое представляет значительный интерес для обеих стран», - говорится в сообщении.

Гладковский также провел встречи с руководителями ведущих оборонных предприятий Турции и отметил важность объединения усилий украинских и турецких конструкторских бюро в модернизации существующих и разработок новых видов техники и вооружения.

Как сообщалось, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский во главе украинской делегации посетил международную выставку High-tech port by MUSIAD (Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции), которая проходит в Стамбуле. В состав делегации вошли руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и посол Украины в Турции Андрей Сибига.



Ещё на эту тему:

15:36 15.11.2018
Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня
12:58 08.11.2018
Турецькі танки отримають український захист / Відео / Фото
08:22 05.11.2018
Меморандум о сотрудничестве подписали "Укроборонпром" и управление ВПК Турции
20:22 09.10.2018
"Спецтехноэкспорт" и турецкая Аselsan закрепили планы организации и налаживания производства турецких средств связи в Украине
08:08 27.09.2018
Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю, узников РФ и оккупацию Крыма
12:24 05.09.2018
Украина выиграла тендер $ 40 млн на ремонт и модернизацию турецких вертолетов МИ-17
17:44 04.09.2018
Командующие ВМС Украины и ВМС Турецкой Республики обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе
17:14 04.09.2018
Киев и Анкара договорились о сотрудничестве пограничников, гвардии, полиции и спасателей
09:08 24.05.2018
Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
23:42 14.05.2018
Турция открыла для Украины возможность экспорта говядины
23:10 10.05.2018
Полицейские Украины и Турции договорились совместно бороться с ОПГ
16:12 03.05.2018
Украина и Турция создадут военно-транспортный самолет по стандартам НАТО
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
Все новости страны
Болгария Болгария
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
Все новости страны
Молдова Молдова
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
Все новости страны
Россия Россия
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
17:03 22.11.2018
Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»
14:42 22.11.2018
Руководить ГРУ назначен Игорь Костюков, включенный в санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США»
09:55 22.11.2018
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
Все новости страны
Украина Украина
20:32 22.11.2018
Минобороны страны оккупанта передало Севастополю 400 квартир для военных
20:12 22.11.2018
Рада приняла закон о возобновлении деятельности "Чорноморнафтогаза"
19:33 22.11.2018
Украина и Турция хотят строить авиационные и морские платформы для ОПК
18:42 22.11.2018
Путина потянуло на место преступления: в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс