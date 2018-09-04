Украина и Турция активизировали двустороннее сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе и рассматривают перспективы сотрудничества в создании совместных предприятий в области строительства наземных, авиационных и морских платформ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Укринформ.

«Во время посещения MUSIAD (международная выставка High-tech port by MUSIAD - ред.) состоялась встреча Гладковского (первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - ред.) с президентом Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, во время которой стороны констатировали значительную активизацию двустороннего сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе с достижением реальных результатов - взаимовыгодных контрактов. Также чиновники обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в создании совместных предприятий в области строительства наземных, авиационных и морских платформ, которое представляет значительный интерес для обеих стран», - говорится в сообщении.

Гладковский также провел встречи с руководителями ведущих оборонных предприятий Турции и отметил важность объединения усилий украинских и турецких конструкторских бюро в модернизации существующих и разработок новых видов техники и вооружения.

Как сообщалось, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский во главе украинской делегации посетил международную выставку High-tech port by MUSIAD (Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции), которая проходит в Стамбуле. В состав делегации вошли руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и посол Украины в Турции Андрей Сибига.