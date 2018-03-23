Турция считает, что ее движению к членству в ЕС мешают "политические препятствия", а руководители блока выразили обеспокоенность по поводу недавних задержаний в стране.

Об этом сообщает DPA, передает Европейская правда.

В четверг, 22 ноября, в Анкаре состоялись переговоры главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам политики расширения Йоханнеса Хана с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Турецкий министр заявил, что целью его страны все еще остается полноправное членство в ЕС, но это желание сталкивается с политическими препятствиями.

"Заявления, которые исключают Турцию, заявления, которые отрицают, что Турция будет страной-членом, не несут никакой пользы", - заявил Чавушоглу.

"Политические препятствия мешают не только Турции, но и росту, благополучию и политической стабильности Европейского Союза. ЕС также должен разблокировать двери, которые он заблокировал", - добавил он.

Могерини в свою очередь заявила, что она выразила Чавушоглу серьезную обеспокоенность по поводу задержания Турцией на прошлой неделе академиков и активистов, обвиняемых в поддержке антиправительственных акций протеста в 2013 году.

"Европейский Союз хочет сильной Турции", - сказала Могерини, добавив, что "сильная Турция означает демократическую Турцию, основанную на верховенстве права, независимой и профессиональной судебной системе и полном уважении основных свобод".

Турция уже почти 20 лет является кандидатом на вступление в ЕС, но после попытки государственного переворота в 2016 году в стране фиксируется значительный регресс по критериям блока в таких сферах, как верховенство права, права граждан и свобода средств массовой информации.