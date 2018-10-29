Путина потянуло на место преступления: в оккупированный Крым
|18:42 22.11.2018
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|Крым
Завтра, 23 ноября, президент России Владимир Путин планирует посетить аннексированный Крым, чтобы провести в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета.
Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают События Крыма.
"Завтра президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия", он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе. Тема важная, вы знаете, что эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Вот как раз завтра оно и состоится", – сказал Песков.
Он также отметил, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".
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