Завтра, 23 ноября, президент России Владимир Путин планирует посетить аннексированный Крым, чтобы провести в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают События Крыма.

"Завтра президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия", он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе. Тема важная, вы знаете, что эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Вот как раз завтра оно и состоится", – сказал Песков.

Он также отметил, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".

