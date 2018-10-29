Суд РФ продлил арест фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
|18:18 22.11.2018
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|Крым
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" до 28 февраля 2019 року.
Об этом рассказал адвокат Сергей Локтев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.
Как сообщается, содержание под стражей подсудимых составляет 2 года 9 месяцев 11 дней.
"То есть, практически, скоро 3 года будет. Мы полагаем, что здесь нарушена конвенция по правам человека. То есть, лица практически отбывают наказание. Тем самым суд взял обвинительный уклон, что показало сегодняшнее определение суда", - прокомментировал адвокат.
Ранее сообщалось, что фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Эрнеса Аметова второй месяц держат в спецблоке СИЗО Симферополя антисанитарных условиях.
Ранее крымский адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что этапирование фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова в СИЗО Ростов-на-Дону нарушает международное законодательство.
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