В Грузии перед вторым туром президентских выборов Совет безопасности подчинили премьер-министру.

Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, сообщает Европейская правда со ссылкой на "Грузия Online".

Министр откликнулся на заявление президента Георгия Маргвелашвили, где он выразил сожаление, что правительство до сих пор не создало замещающую структуру Совета безопасности.

"Нет никаких причин для сожаления. Те обязательства, которые были взяты, если не ошибаюсь, до первого декабря эта инициатива должна быть внесена в парламент на рассмотрение. Все произойдет в свой срок. До нового года в стране будет Совет Безопасности нового формата, которая будет подчиняться премьер-министру", — заявил Георгий Гахария.

До сих пор Совет безопасности подчинялся президенту.

28 октября в Грузии состоялся первый тур президентских выборов. По результатам голосования разрыв между лидерами гонки составлял менее 1%.

Саломе Зурабишвили, которую поддержит правящая "Грузинская мечта", получила 38,66% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе - 37,7%.