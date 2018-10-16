Великобритания расширяет учебно-тренировочную программу «Орбитал» в Украине

17:29 22.11.2018 0 комментариев Украина

21 ноября Министр обороны Украины Степан Полторак по результатам переговоров с Государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Гэвином Уильямсоном заявил о расширении сотрудничества, в частности будет изменен и расширен формат учебно-тренировочной программы «Орбитал».

Об этом собщается на сайте Минобороны Украины, передает Флот - 2017.

«Встреча была конструктивной и результативной, которой предшествовал визит Министра обороны Великобритании в Киев, в частности, он побывал непосредственно на передовой на востоке Украины. Находясь на линии соприкосновения, он лично видел, какая помощь нужна Украине. Сегодня мы говорили о перспективах и расширения нашего сотрудничества», - отметил Степан Полторак.

Министр обороны Украины обратил внимание на конкретизацию решений, которые были приняты в Киеве и Лондоне, включая решение по расширению учебно-тренировочной программы «Орбитал».

«Эта программа реализуется в Украине уже не первый год. Через нее прошло около 10 000 военнослужащих ВС Украины. Сейчас в Украине находятся около 100 инструкторов Великобритании. Во время нашей встречи мы приняли решение о расширении формата программы. Если раньше инструкторы готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь инструкторы из Великобритании будут также тренировать военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, морскую пехоту, а также представителей Воздушных Сил ВС Украины, - подчеркнул Министр обороны.

Ранее мы писали, что 1 октября в Учебном центре Военно-Морских Сил ВС Украины состоялся торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку в рамках учебно-тренировочной операции «Орбитал». В этом году подготовка имела новый формат - военных моряков под непосредственным руководством британских специалистов учил инструкторско-преподавательский состав военно-морского учебного заведения, который ранее уже прошел обучение по этой программе. Военные моряки обучались по направлениям - организация работы командира взвода, сержант-лидера, разведки и оборонительных действий в городских условиях.

 



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