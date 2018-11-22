МИД РФ надеется на то, что Финляндия в период своего председательства в Совете Европы решит вопрос с членством России в организации и возращением российским парламентариям права голоса к маю 2019 года.

Об этом на выступлении в Комитете министров Совета Европы сообщил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. Его слова 22 ноября приводит сайт внешнеполитического ведомства РФ, передает Фонтанка.

«В складывающейся ситуации призываем новое финское председательство и все ответственные государства – члены СЕ приложить максимум усилий для скорейшего совместного преодоления кризиса в нашей организации. Полагаем, что привести нормы ПАСЕ по ограничению полномочий в соответствие с Уставом вполне возможно к министерской сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая 2019 года», – сказал представитель МИД.

После оккупации Крыма российские парламентарии были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В России эти меры считают «дискриминационными». Кроме того, по словам Келина, РФ ставит под сомнение легитимность решений Европейского суда по правам человека из-за того, что судьи были избраны без участия в голосовании России.

С позиции МИДа РФ, приостановка взносов со стороны России была способом привлечь внимание и вернуть право голоса, потому что Ассамблея не может найти решений, чтобы остановить кризис.

«Напомню, что на протяжении трех лет отсутствия наших депутатов в зале ПАСЕ мы исправно платили в СЕ взносы. Единственной целью приостановки выплат было привлечь внимание к нетерпимости сложившегося в ПАСЕ такого положения дел», – подчеркнул представитель России.

Россия угрожает выйти из организации, если ей не вернут право голоса.

«Россия стремится остаться в Совете Европы, но обстоятельства могут сложиться таким образом, что у нас просто не будет другого выбора, кроме как кардинально пересмотреть характер наших отношений с Советом Европы. Дискриминация государств-членов по политическим мотивам категорически неприемлема», – предупредил Келин.

В заключение своего выступления он добавил, что Финляндии «в ближайшие полгода придется быть антикризисным менеджером» Совета Европы. «От эффективности ваших усилий в этот период многое зависит», – напутствовал он.

Справка:

В основанный в 1949 году Совет Европы входит 47 государств. Организация содействует сотрудничеству в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

В случае выхода РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.