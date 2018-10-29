На новую взлетную полосу аэродрома Бельбек первым сел самолет военно-транспортной авиации
|16:41 22.11.2018
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|Крым
Сегодня, 22 ноября, первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает Объектив.
Накануне специалисты Военно-строительного комплекса минобороны страны оккупанта завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3 450 метров, – сообщили в минобороны.
В ведомстве отметили, что новая полоса в состоянии принимать все типы самолетов, как гражданские, так и военные, включая тяжелые транспортные самолеты.
На аэродроме предусмотрены пять рулежных дорожек и семь стоянок для самолетов классов Ил-96 и А319.
Ранее сообщалось, что после реконструкции аэродром по-прежнему будет иметь военное значение.
На данный момент военные летчики-истребители тестируют диспетчерские системы аэродрома.
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