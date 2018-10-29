Сегодня, 22 ноября, первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает Объектив.

Накануне специалисты Военно-строительного комплекса минобороны страны оккупанта завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3 450 метров, – сообщили в минобороны.

В ведомстве отметили, что новая полоса в состоянии принимать все типы самолетов, как гражданские, так и военные, включая тяжелые транспортные самолеты.

На аэродроме предусмотрены пять рулежных дорожек и семь стоянок для самолетов классов Ил-96 и А319.

Ранее сообщалось, что после реконструкции аэродром по-прежнему будет иметь военное значение.

На данный момент военные летчики-истребители тестируют диспетчерские системы аэродрома.