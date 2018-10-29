Оккупантам придется изменить проект железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны аннексированного полуострова из-за обнаруженного древнего поселения Манитра.

По данным РБК, чтобы обойти Манитру, участок железной дороги планируют перенести на 700-900 метров южнее, чем предполагает существующий проект, сообщает УНИАН.

Собеседник издания, знакомый с обсуждением нового проекта, сообщил, что работа над ним займет около 6 месяцев.

В свою очередь в компании «Стройгазмонатаж», занимающейся Керченским мостом, заявили, что изменение проекта не повлияет на сроки сдачи железнодорожного подхода.

Предполагается, что он заработает одновременно с запуском железнодорожного движения по мосту — в конце 2019 года.

Как сообщалось, незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения



