Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка

15:54 22.11.2018 0 комментариев Молдова

Президент Республики Молдова Игорь Додон осудил в среду, 21 ноября, в Госдуме РФ призывы прозападных молдавских политиков к выводу российских войск из сепаратистского Приднестровья.

«Убеждён, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное  политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о свёртывании действующей миротворческой операции может лишь популист или умышленный провокатор, цель которого – дестабилизация ситуации в Республике Молдова и во всём регионе в целом», — цитирует Додона DESCHIDE.MD.

«За прошедшие 26 лет среди главных итогов миротворческой операции можно назвать следующие: восстановлена мирная атмосфера, созданы условия для политического процесса переговоров, не было допущено ни одного кризиса, который бы привёл к применению оружия между конфликтующими сторонами. Поэтому, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции», — подчеркнул он.

Додон также пообещал российским депутатам защищать статус русского языка в Молдове.

«Замечу, что почти все население страны в большей или меньшей степени владеет русским языком. Более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, а русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать», — передает ТАСС слова Додона.

Напомним, Игорь Додон вновь находится в Российской Федерации. Последний его визит в Москву состоялся месяц назад. 



Ещё на эту тему:

19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
21:24 18.07.2018
Молдове посоветовали подготовиться к заметной активизации России
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
Все новости страны
Болгария Болгария
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
Все новости страны
Молдова Молдова
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
Все новости страны
Россия Россия
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
17:03 22.11.2018
Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»
14:42 22.11.2018
Руководить ГРУ назначен Игорь Костюков, включенный в санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США»
09:55 22.11.2018
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
Все новости страны
Украина Украина
20:59 22.11.2018
САП зарегистрировала производство относительно Сытника за "сделку в Крыму"
20:32 22.11.2018
Минобороны страны оккупанта передало Севастополю 400 квартир для военных
20:12 22.11.2018
Рада приняла закон о возобновлении деятельности "Чорноморнафтогаза"
19:33 22.11.2018
Украина и Турция хотят строить авиационные и морские платформы для ОПК
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс