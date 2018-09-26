Президент Республики Молдова Игорь Додон осудил в среду, 21 ноября, в Госдуме РФ призывы прозападных молдавских политиков к выводу российских войск из сепаратистского Приднестровья.

«Убеждён, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о свёртывании действующей миротворческой операции может лишь популист или умышленный провокатор, цель которого – дестабилизация ситуации в Республике Молдова и во всём регионе в целом», — цитирует Додона DESCHIDE.MD.

«За прошедшие 26 лет среди главных итогов миротворческой операции можно назвать следующие: восстановлена мирная атмосфера, созданы условия для политического процесса переговоров, не было допущено ни одного кризиса, который бы привёл к применению оружия между конфликтующими сторонами. Поэтому, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции», — подчеркнул он.

Додон также пообещал российским депутатам защищать статус русского языка в Молдове.

«Замечу, что почти все население страны в большей или меньшей степени владеет русским языком. Более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, а русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать», — передает ТАСС слова Додона.

Напомним, Игорь Додон вновь находится в Российской Федерации. Последний его визит в Москву состоялся месяц назад.