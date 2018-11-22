МЗС Росії закликало Європейський Союз "не драматизувати обстановку" в Азовському морі і "враховувати реалії, що склалися в регіоні".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє Європейська Правда.

"За завісою про якусь мілітаризацію Азовського моря українська влада цілеспрямовано нагнітає в регіоні напруженість. У Києві з бравадою заявляють про створення військово-морської бази в Бердянську, заявляють про намір в односторонньому порядку, порушуючи міжнародне право, провести лінію розмежування в Азовському морі. Звучать думки про залучення в регіон потенціалу НАТО", - заявила Захарова.

"Єесівським партнерам слід мати на увазі, що така поведінка Києва не може не позначатися на ситуації в регіоні і як наслідок - профілактичних заходах, які застосовуються нами з метою забезпечення безпеки російських громадян і об'єктів стратегічної інфраструктури, зокрема, Кримського моста", - сказала вона.

Захарова вважає, що у ЄС немає підстав "йти на поводу прихильників конфронтації в Києві і штучно драматизувати обстановку в регіоні".

"Виходимо з того, що дії ЄС носитимуть відповідальний транспарентний характер, відповідатимуть нормам міжнародного права і принципам європейської безпеки і враховуватимуть статус Азовського моря і реалії, що склалися", - сказала Захарова.

Вона стверджує, що затримання російськими прикордонниками суден, що прямують у порти України, "здійснюється відповідно до чинного законодавства".

19 листопада міністри закордонних справ ЄС обговорили конкретні заходи у зв’язку з діяльністю РФ в Азовському морі. У зв’язку з діями РФ на Азові ЄС застосує "цільові заходи".