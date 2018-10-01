В России появились первые комментарии на информацию министерства по вопросам ВОТ и ВПЛ о проблемах с Керченским мостом.

Напомним, что по результатам исследования снимков из космоса специалисты сделали тревожные выводы – конструкции моста начинают двигаться.

Как писали Новости Крыма, смещения наблюдаются сразу в нескольких местах.

Данную информацию украинского ведомства в ИЦ «Крымский мост» назвали мифом.

Там утверждают, что с мостом все в порядке, за его состоянием круглосуточно наблюдают специальные службы.

Не обошлось без язвительных шуток – в социальных сетях появились комментарии: мост плывет в сторону Российской Федерации.

В то же время, серьезная обеспокоенность прозвучала из уст старшего сотрудника Института водных проблем РАН, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара. Он назвал проседания Керченского моста неизбежными, напомнил, что мост никто не принимал, его не подвергали необходимой перед открытием нагрузке.

Также Юрий Медовр отметил, что располагает материалами, которые говорят о том, что все обстоит еще хуже, чем сообщили в Украине. Происходит «выпор в обратную сторону», утверждает ученый. Иными словами, выдавливаются сваи, что приведет к перекосу, и рельсы, по словам Юрия Медовара «станут раком».

Информация о проседании Керченского моста очень тревожная и, если она правдива, это может привести к трагедии, поскольку смещения конструкций сложного сооружения свидетельствуют о том, что долго оно не простоит. Об этом рассказал архитектор Георгий Духовичный, передают События Крыма.

Как считает эксперт, на месте сооружения Керченского моста вообще не должно было ничего строиться. Теперь же нужно постоянно следить за объектом, чтобы не допустить трагедии и жертв. "Там очень сложная история с течением, с грунтами. Там ничего строить не следовало бы. Боюсь, что последствия могут быть печальными. Я надеюсь, что за мостом ведется тщательный мониторинг. И этот мониторинг покажет, в какой момент пользование мостом станет критическим. Я надеюсь, что эта вся история не станет заложником политической ситуации", – добавляет он.

