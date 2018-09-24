Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков.

Об этом рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова, сообщают Примечания.

Сегодня, 22 ноября, стало известно о том, что после тяжелой продолжительной болезни на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Исполняющим обязанности главы Главного управления Генерального штаба ВС РФ назначен вице-адмирал Игорь Костюков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Он был заместителем начальника Главного управления Генштаба Игоря Коробова.

Источники “Ъ” подтвердили факт назначения вице-адмирала Костюкова и.о. начальника ГРУ, уточнив, что в ближайшее время в администрацию президента будет направлено представление о его назначении начальником военной разведки. Соответствующий указ должен будет подписать Владимир Путин.

Игорь Костюков — выпускник Военно-дипломатическую академии Минобороны. По окончании военного вуза он служил по линии военного атташе, затем в ГРУ, ​принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии.

В 2016 году Вашингтон включил его в санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США», в 2018-м — за «вмешательство» в выборы. В 2017 году ему присвоили звание Героя России.