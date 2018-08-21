Российский большой десантный корабль "Орск", возвращавшийся из Средиземного моря в Черное, пересекая Босфор, прошел в 25 метрах от кораблей НАТО.

Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Военное обозрение со ссылкой на британское издание Daily Star, передает Центральный Военно-Морской Портал.

Британская газета разместила на своей странице "драматическое фото напряженного момента", когда БДК "Орск", следуя через пролив Босфор, оказался в непосредственной близости от корабельной группы НАТО.

По данным издания, возвращавшийся из Сирии "Орск" прошел рядом с немецким "Рейном" и двумя тральщиками – испанским "Турия" и французским "Эрдемли", которые направлялись в Средиземное море.



Обычно военные корабли настолько близко не сближаются, если у них нет "враждебных намерений", пишет газета, но российский корабль прошел настолько близко, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза".



По словам турецкого морского эксперта Йорука Ишика, российский корабль двигался из Средиземного моря в Черное в сопровождении нескольких судов береговой охраны Турции.

По его мнению, проход БДК вблизи кораблей НАТО вышел случайно – из-за извилистой точки пролива, высокого уровня трафика, сильного ветра и течения.



"Орск", как и другие большие десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ РФ, регулярно задействуют в операции под неофициальным названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на базе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии.

8 ноября "Орск" в девятый раз за 2018 год проследовал через черноморские проливы, направляясь в Сирию.

фото Daily Star