Пересекая Босфор российский корабль прошел так близко от кораблей НАТО, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза" / Фото
|14:15 22.11.2018
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Российский большой десантный корабль "Орск", возвращавшийся из Средиземного моря в Черное, пересекая Босфор, прошел в 25 метрах от кораблей НАТО.
Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Военное обозрение со ссылкой на британское издание Daily Star, передает Центральный Военно-Морской Портал.
Британская газета разместила на своей странице "драматическое фото напряженного момента", когда БДК "Орск", следуя через пролив Босфор, оказался в непосредственной близости от корабельной группы НАТО.
По данным издания, возвращавшийся из Сирии "Орск" прошел рядом с немецким "Рейном" и двумя тральщиками – испанским "Турия" и французским "Эрдемли", которые направлялись в Средиземное море.
Обычно военные корабли настолько близко не сближаются, если у них нет "враждебных намерений", пишет газета, но российский корабль прошел настолько близко, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза".
По словам турецкого морского эксперта Йорука Ишика, российский корабль двигался из Средиземного моря в Черное в сопровождении нескольких судов береговой охраны Турции.
По его мнению, проход БДК вблизи кораблей НАТО вышел случайно – из-за извилистой точки пролива, высокого уровня трафика, сильного ветра и течения.
"Орск", как и другие большие десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ РФ, регулярно задействуют в операции под неофициальным названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на базе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии.
8 ноября "Орск" в девятый раз за 2018 год проследовал через черноморские проливы, направляясь в Сирию.
фото Daily Star
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