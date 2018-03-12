Следственный комитет страны оккупанта открыл в международном детском центре "Артек" учебный криминалистический комплекс.

В нем будут обучать детей основам криминалистики, сообщает пресс-служба ведомства, передает QHA.

Комплекс состоит из двух полигонов и класса криминалистики.

Оккупанты отмечают, что комплекс открыли в связи с тем, что "крымские подростки проявляют интерес к деятельности правоохранительных органов".

Занятия по криминалистике будут проводиться с детьми в течение года.

Подростков, в частности, хотят научить работать с криминалистической техникой.

В пресс-службе отметили, что разработанная Следкомом страны агрессора программа "Юный следователь" реализуется в "Артеке" с 2016 года.

В этом году ее ввели и в других детских учреждениях – "Орлёнке", "Океане" и "Смене".