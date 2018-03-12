Следком страны оккупанта открыл в "Артеке" учебный центр для детей
|13:55 22.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Следственный комитет страны оккупанта открыл в международном детском центре "Артек" учебный криминалистический комплекс.
В нем будут обучать детей основам криминалистики, сообщает пресс-служба ведомства, передает QHA.
Комплекс состоит из двух полигонов и класса криминалистики.
Оккупанты отмечают, что комплекс открыли в связи с тем, что "крымские подростки проявляют интерес к деятельности правоохранительных органов".
Занятия по криминалистике будут проводиться с детьми в течение года.
Подростков, в частности, хотят научить работать с криминалистической техникой.
В пресс-службе отметили, что разработанная Следкомом страны агрессора программа "Юный следователь" реализуется в "Артеке" с 2016 года.
В этом году ее ввели и в других детских учреждениях – "Орлёнке", "Океане" и "Смене".
Ещё на эту тему:
Милитаризация захватывает детей – оккупированный Севастополь вошел тройку лидеров по «военно-патриотическому воспитанию»
Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
В Керчи оккупанты приняли школьников в отряды казаков и друзей ФСБ
В оккупированном Симферополе научат детей обращаться с оружием
В «Артеке» 1 июня стартуют военно-патриотические смены Юнармии
В Артеке воспитают юных прокуроров
Мрачный маскарад: в сети показали фото пропагандистской акции с детьми в оккупированном Крыму
Крымским школьникам оккупанты хотят навязать православие
К движению «Юнармия» в Севастополе присоединилось более 60 школ
В Артеке в годовщину аннексии Крыма проведут "детский референдум"