Оккупанты упорно выставляют на аукцион не проданное «национализированное» имущество

13:29 22.11.2018 0 комментариев Крым

Минимущество оккупационного "правительства" Крыма повторно выставило на аукционы три объекта имущества, расположенные в Керчи и Семидворье.

Отмечается, что все три объекта планируется выставить на открытые торги, согласно прогнозного "плана приватизации госимущества" на 2018 год, сообщают Новости Крыма.

Граждане приглашаются к участию в аукционах с открытой формой подачи предложений по цене продажи трех объектов имущества, находящихся в "государственной собственности".

На торги будет выставлена группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком, площадью 961 квадратный метр в Керчи на улице Чкалова, 147 и два объекта незавершенного строительства в поселке Семидворье с расположенными под ними земельными участками.

Начальная цена продажи группы инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком в Керчи составляет 3,7 млн рублей.

В Семидворье объекты, выставляемые на продажу, оценены в 21,8 млн и 7,3 млн рублей.



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