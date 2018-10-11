Оккупанты упорно выставляют на аукцион не проданное «национализированное» имущество
|13:29 22.11.2018
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|Крым
Минимущество оккупационного "правительства" Крыма повторно выставило на аукционы три объекта имущества, расположенные в Керчи и Семидворье.
Отмечается, что все три объекта планируется выставить на открытые торги, согласно прогнозного "плана приватизации госимущества" на 2018 год, сообщают Новости Крыма.
Граждане приглашаются к участию в аукционах с открытой формой подачи предложений по цене продажи трех объектов имущества, находящихся в "государственной собственности".
На торги будет выставлена группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком, площадью 961 квадратный метр в Керчи на улице Чкалова, 147 и два объекта незавершенного строительства в поселке Семидворье с расположенными под ними земельными участками.
Начальная цена продажи группы инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком в Керчи составляет 3,7 млн рублей.
В Семидворье объекты, выставляемые на продажу, оценены в 21,8 млн и 7,3 млн рублей.
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