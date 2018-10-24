Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении

13:03 22.11.2018 0 комментариев Армения

Миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении начнет работу 22 ноября.

Об этом сообщил 20 ноября журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, передает PanARMENIAN.Net. 

«Планируется, что миссия СНГ и ее штаб начнет свою работу 22 ноября в Ереване со встречи с руководителем ЦИК Армении. В работе миссии примет участие порядка 20 долгосрочных наблюдателей. Как правило, это представители от посольств стран Содружества, которые находятся в Ереване и которые будут аккредитованы в состав миссии», - сказал Гуминский, пишет БЕЛТА.

В целом в составе миссии будет около 70 человек.

«Будут представлены Исполком и МПА СНГ, а также Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Мы считаем, что такого количества наблюдателей достаточно, чтобы выполнить ту миссию, которая возложена на наблюдателей от СНГ», - отметил первый зампредседателя Исполнительного комитета.

«Мы полагаем, что избирательная кампания в Армении пройдет в хорошей атмосфере, в соответствии с национальным законодательством», - добавил Виктор Гуминский.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря.

Миссию наблюдателей от СНГ возглавит первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.



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