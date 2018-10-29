Старейшее в мире спасательное судно «Коммуна», находящееся в составе Черноморского флота, вышло в море для тренировок.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны агрессора, передает Крым Информ.

«В соответствии с планом боевой подготовки экипаж старейшего в Военно-морском флоте России спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» приступил к выполнению задач в морских полигонах Черного моря. Ранее на судне были проведены плановые работы по доковому ремонту и техническому обслуживанию», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на начальном этапе на судне выполнят работы по замеру физических полей, проведут проверку работоспособности всех корабельных устройств и механизмов, отработают организацию обороны спасателя на незащищённом рейде.

В течение нескольких дней судно, адаптированное под размещение различных типов глубоководных спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчётом необитаемого комплекса «Пантера Плюс».

По данным пресс-службы, для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закрепят макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечат спуски аппарата АС-28 под воду, его подход к макету и стыковку-расстыковку с ним. К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота РФ.

«Коммуна» – морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции является катамараном.

В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ей от Императорского флота, и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.

Судно прошло модернизацию, в результате которой на его борту было размещено современное спасательное оборудование, и в настоящее время продолжает выполнять свойственные задачи в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота РФ.