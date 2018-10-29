Крымском журналисту Николаю Семене сделали операцию в Симферопольском городской клинической больницы №7.

Об этом сообщил "Крым.Реалии" корреспондент русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк, передают Українські Новини.

Как стало известно, 21 ноября врачи Симферопольской городской клинической больницы №7 выписали из стационарного лечения журналиста Николая Семену, которому в ночь с 12 на 13 ноября 2018 во время трехчасовой операции удалили желчный пузырь и камни из желчевыводящих путей.

Днем 12 ноября Николай Семена почувствовал резкие боли в области живота. Врач "скорой помощи" поставил ему диагноз "острый живот", Семену доставили в больницу. Хирурги после обследования поставили диагноз "острый холецистит", они обнаружили у журналиста проблемы с желчным пузырем и воспаление брюшной полости.

Как указано в выписном эпикризе, 13 ноября в 00:45 часов журналисту сделали операцию по удалению желчного пузыря - холецистэктомию, а также дренирование брюшной полости. Во время лечения больному применялись меры анибактериальной терапии, тромбопрофилактики.

Как сообщил Семена своему адвокату Эмилю Курбединову, в это время врачи сняли швы, ему прописали строгую диету.

"Больной находится под наблюдением врачей по месту жительства. Самочувствие журналиста удовлетворительное. Он будет проходить период послеоперационной реабилитации", - информирует журналист.

По его словам, о проведенной операции сообщается 21 ноября, поскольку "делать сообщения раньше не было возможности из-за критически плохого самочувствия журналиста и отсутствия у него доступа к интернету общего пользования в больнице".

"Как известно из природы этой болезни, она возникает у людей из-за неправильного питания и стрессов. Теперь, - отмечает адвокат Курбединов - жизнь известного журналиста обременена не только болезнями позвоночника и сердца, но и тяжелой болезнью пищеварительной системы - холециститом. Вполне понятно, что это результат почти трехлетнего незаконного судебного преследования журналиста".

2 октября стало известно, что Семене отказали в разрешении на выезд из аннексированного Крыма для прохождения лечения в кардиологической клинике Киева.

В сентябре 2017 российский суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное волеизъявление".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.

Экс-президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кенти назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.