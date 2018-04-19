Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию

11:51 22.11.2018 0 комментариев Болгария

Отмечается, что маршрут будет проходить через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах.

Российский Газпром определился с маршрутом поставки газа по газопроводу Турецкий поток, сообщает ЛiгаБiзнес со ссылкой на Коммерсант.

Поставки в Болгарию и Сербию по первой нитке Турецкого потока Газпром собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021-м. Это позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину, утверждает издание.

По сути, маршрут подобный Южному потоку, который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Однако теперь, как отмечается, подход Газпрома полностью соответствует законодательству Евросоюза.

По словам источников издания, Газпром собирается забронировать все предложенные мощности. В самой монополии отказались от комментариев. В 2017 году она использовала точно такую же процедуру для бронирования мощностей для продолжений газопровода Северный поток-2 в Германии, Чехии и Словакии.

Таким образом, российский монополист собирается запустить обе нитки Турецкого потока в эксплуатацию уже с 2020 года.

До сих пор представители Газпрома и правительства России отказывались говорить, как именно газ Турецкого потока попадет в Европу, подчеркивает издание.

Ранее российский монополист  объявил о завершении строительства подводной части Турецкого потока.

Проект Турецкий поток предполагает строительство газопровода в обход Украины через Черное море до границы с Турцией. Планируется, что он будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Ранее Газпром рассматривал варианты продолжения Турецкого потока через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

Предполагаемая стоимость строительства - $7 млрд.

В этом году Газпром планирует вложить в строительство газопровода 172,4 млрд рублей.



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