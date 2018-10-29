"Родители в истерике второй день": в оккупированном Крыму "правоохранители" поиздевались над детьми

11:31 22.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму в поселке городского типа Партенит "правоохранители" устроили учения для школьников, во время которых детей выгнали из школы без верхней одежды и увезли автобусами в неизвестном направлении.

Блогер "RoksolanaToday & Крым" отмечает, что родители не были предупреждены об этом. "Они в истерике второй день", пишет он в Twitter, сообщает Gazeta.ua

Как отмечается, таким образом в учебном заведении хотели отработать действия в случае срочной тревоги и угрозы теракта.

"Напугали детей ... В школе прошли учения по эвакуации. Об обучении не было предупреждения родителям. Учеников вывезли в автобусах и не вернули в школу, где остались учебные принадлежности и одежду", - рассказал блогер.

Об инциденте также написала мать одного из школьников. Женщина возмущается, что детям пришлось ждать автобус на холоде около двух часов.

 



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