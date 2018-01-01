"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии

11:05 22.11.2018 0 комментариев Грузия

НПО «Справедливые выборы» в своем отчете оценила ситуацию перед вторым туром президентских выборов словами: «Острая поляризация на фоне негативной избирательной кампании».

В обширном перечне нарушений – запугивание, подкуп и другие способы давления на избирателей, пишет Эхо Кавказа.

Предвыборный мониторинг охватывает период с 29 октября по 19 ноября включительно. Как сказано в отчете, после первого тура участились случаи агрессивной риторики, за этот же период наблюдалась острая поляризация мнений на страницах СМИ.

Краткий перечень нашел отражение в докладе юриста «Справедливых выборов» Нино Рижамадзе:

«Согласно полученной информации, в школе Корцхели Зугдидского муниципалитета учителя получили распоряжение из мэрии указывать в избирательном бюллетене первую букву своей фамилии. В Хашурском муниципалитете работникам ГЖД руководство приказало голосовать за Саломе Зурабишвили, угрожая в противном случае увольнением, также обещали поощрить премией в 300 лари, которую они не получали несколько лет. В Боржомском муниципалитете воспитателям детских садов также предписали голосовать за кандидата власти. В Марнеули двоим студентам, которые участвовали в выборах в качестве наблюдателей от оппозиции, было заявлено, что компания «Сокар» перестанет финансировать их обучение в случае их участия в выборном процессе».

По словам руководителя НПО Михаила Бенидзе, тревожная тенденция массовых запугиваний избирателей охватила практически все регионы Грузии:

«Концентрация подобных случаев в столь сжатый период является тревожной тенденцией. Примечательно, что давление оказывается не на отдельных людей, а на целые коллективы. Это говорит о том, что выявленные нами 40 случаев охватывают сотни человек. Если власть не отреагирует на это, проблема может оказать влияние на окончательный итог выборов. Приходится констатировать, что масштабный подкуп избирателей со стороны благотворительного фондавкупе с перечисленными нами случаями может понизить уровень легитимации выборов».

По словам директора Института политики Корнелия Какачия, росту политического напряжения в обществе в большей мере способствовала поляризация мнений на страницах СМИ. По оценке политолога, такого накала страстей в Грузии не наблюдалось очень давно:

«На рядового обывателя со страниц СМИ обрушился не контролируемый никем поток пропаганды и популизма. Это печально вдвойне, так как назначением масс-медиа является подача взвешенной, объективной информации. Основным актерам этого спектакля удалось вовлечь СМИ в эту битву. К сожалению, это в значительной мере снизит качество демократии в стране».

Политолог согласен с оценкой, что пик напряженности пришелся на последние предвыборные дни.

«Политические силы рассматривают грядущие выборы как генеральную репетицию перед парламентскими выборами. Благодушие властей улетучилось после первого тура, и сейчас ведущая политическая сила стала рассматривать свое поражение чуть ли не как Армагеддон. Именно по этой причине власти задействовали все рычаги, включая запугивание и подкуп избирателей. Массовое списание задолженностей граждан следует рассматривать исключительно в этом ключе, несмотря на внешний эффект. До выборов у политических сил было огромное количество времени, но они активизировались в очень сжатый период», – объяснил Корнелий Какачия.



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