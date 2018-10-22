Український лоукостер запускає 9 нових маршрутів: куди і за скільки

10:41 22.11.2018 0 комментариев Украина

Український лоукостер SkyUp анонсував запуск дев'яти нових маршрутів.

З літнього сезону 2019 року авіакомпанія відкриє 7 міжнародних маршрутів та 2 рейси Україною.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ВВС.

"Битва за Україну розпочинається не лише на міжнародних, але й на внутрішніх напрямах", - зазначив міністр.

SkyUp обіцяє відкрити такі маршрути:

Міжнародні:

Київ - Батумі, від 1 527 грн
Київ - Ларнака, від 1 527 грн
Київ - Ріміні, від 2 638 грн
Київ - Неаполь, від 2 638 грн
Київ - Сицилія (Катанія) від 2 638 грн
Київ - Аліканте, від 2 499 грн
Київ - Тенеріфе, від 5 164 грн

Україною:

Київ - Одеса, від 499 грн
Одеса - Харків, від 499 грн

Переважно кожний рейс виконуватиметься двічі на тиждень. Раз на тиждень лоукост літатиме до Катанії, тричі на тиждень - з Києва до Ларнаки, Тбілісі та Ріміні, а до Батумі влітку літаки перевозитимуть пасажирів щодня.

З кінця жовтня компанія запустила продаж квитків на регулярні рейси за чотирма міжнародними маршрутами - з Києва до Барселони, Тбілісі, Попрада та Софії.

До цього авіакомпанія здійснювала лише чартерні рейси.

Авіакомпанія SkyUp почала польоти у травні 2018 року. Лоукост належить тим самим власникам, що і туроператор Join Up!



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