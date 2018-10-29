Підрозділи Військово-Морських Сил України провели бойові стрільби в Азовському морі

10:16 22.11.2018 0 комментариев Крым

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України 19 листопада провели бойові стрільби в Азовському морі, поблизу Бердянської коси.

Про це повідомляє маріупольський сайт www.0629.com.ua, передає MILITARY NAVIGATOR.

Зокрема, у супроводі буксира «Корець» стрільби проводив малий броньований артилерійський катер (МБАК) P177 «Кременчук», що озброєний двома бойовими модулями КАУ-30М.

Вперше в Азовському морі був застосований протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) «Бар’єр», який адаптований виробником до морських умов. Комплекс успішно вразив всі мішені.

Екіпаж отримав новий досвід застосування сучасних українських ПТРК на морі.



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