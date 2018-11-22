По информации МЧС по оккупированному Крыму, баржа из Ростова-на-Дону был груженная зерном.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров, в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки Ростов-на-Дону», – рассказали в ведомстве, передает Крымская Правда.

По данным МЧС, на данный момент устанавливаются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что движение судов в Азове и Керченском проливе не затруднено. Подразделения МЧС к ликвидации происшествия не привлекались.