У оккупированного побережья Керченского полуострова затонула российская баржа
|09:29 22.11.2018
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|Крым
По информации МЧС по оккупированному Крыму, баржа из Ростова-на-Дону был груженная зерном.
«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров, в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки Ростов-на-Дону», – рассказали в ведомстве, передает Крымская Правда.
По данным МЧС, на данный момент устанавливаются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что движение судов в Азове и Керченском проливе не затруднено. Подразделения МЧС к ликвидации происшествия не привлекались.
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