Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
|09:55 22.11.2018
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|Россия
Российский Совет Федерации рекомендовал Совбезу РФ определить новые условия применения Россией ядерного оружия.
Об этом 21 ноября сообщило агентство "РИА Новости", передает Гордон.
Члены Совфеда призвали четко определить факторы для решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.
Также рекомендовали разработать проект "Национальной военной стратегии".
1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".
Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".
Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.
Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года.
18 октября Путин заявил, что в основе безопасности современного мира лежит ядерный потенциал, поэтому в ответ на строительство системы противоракетной обороны США РФ совершенствует свои ударные ядерные комплексы. Он добавил, что в концепции применения Россией ядерного оружия не предусмотрен превентивный удар.
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