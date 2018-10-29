Росрыболовство о ситуации в Азовском море
|09:09 22.11.2018
|0 комментариев
|Крым
В Ростове-на-Дону началась работа Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.
Росрыболовство подводит итоги промысла водных биоресурсов в Азовском и Черном морях за 10 месяцев 2018 года, рассмотрены проблемные вопросы рыболовства, предложения по внесению изменений в Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, сообщает CrimeaPRESS.
В работе Совета принимает участие: заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Он, в частности, прокомментировал ситуацию в Азовском море.
По словам заместителя главы Росрыболовства, Украина заинтересована в урегулировании вопросов рыболовства в Азовском море больше, чем Россия. В частности, российские суда в настоящее время находятся под защитой. В то же время у украинской стороны есть опасения за безопасность их рыболовного флота.
Связано это не с повышенными претензиями со стороны наших контролирующих органов, а с тем, что если этот вопрос не будет урегулирован на комиссии (Российско-украинская комиссия по организации рыболовства в Азовском море — ред.), то, естественно, пограничная служба должна проверять все суда во избежание браконьерства, — отметил Соколов.
Ещё на эту тему:
Подростков-экстремалов, взбирающихся на электроопоры, в оккупированном Крыму предлагают считать террористами / Видео
Предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу МУС обнародует в начале декабря
Оккупанты обещают "узаконить" и передать ДУМК более 300 построенных при Украине мечетей
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові
Скандал на Петербургской товарно-сырьевой бирже, едва не вызвал топливный кризис в оккупированном Крыму
Авиакомпания "Ямал" с 2019 года будет летать на российские курорты, возможно и в оккупированный Крым