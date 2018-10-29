В Ростове-на-Дону началась работа Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Росрыболовство подводит итоги промысла водных биоресурсов в Азовском и Черном морях за 10 месяцев 2018 года, рассмотрены проблемные вопросы рыболовства, предложения по внесению изменений в Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, сообщает CrimeaPRESS.

В работе Совета принимает участие: заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Он, в частности, прокомментировал ситуацию в Азовском море.

По словам заместителя главы Росрыболовства, Украина заинтересована в урегулировании вопросов рыболовства в Азовском море больше, чем Россия. В частности, российские суда в настоящее время находятся под защитой. В то же время у украинской стороны есть опасения за безопасность их рыболовного флота.

Связано это не с повышенными претензиями со стороны наших контролирующих органов, а с тем, что если этот вопрос не будет урегулирован на комиссии (Российско-украинская комиссия по организации рыболовства в Азовском море — ред.), то, естественно, пограничная служба должна проверять все суда во избежание браконьерства, — отметил Соколов.