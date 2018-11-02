Госдуме РФ призвали заставить крупные банки работать в оккупированном Крыму

08:45 22.11.2018 0 комментариев Крым

Претензии Центробанка России к излишней осторожности китайских кредитных организациий в работе с московской элитой смехотворны на фоне полного игнорирования жителей оккупированного Крыма крупными банками РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании российского парламента заявил депутат Госдумы Леонид Калашников.

Депутат убеждён, что крупнейшие российские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, обязаны открыть свои отделения в оккупированном Крыму.

Кроме того, Калашников возмущён тем фактом, что российские кредитные организации построили в оккупированном Крыму роскошные санатории для своих сотрудников, тогда как простые крымчане лишены полноценного банковского обслуживания из-за санкций.

«Мне пришлось побывать там в нескольких банках, там РНКБ у нас есть, банк «Россия». Сегодня утром я читаю разъяснения Центрального банка китайским банкам о санкциях. Вы правильно говорите – все боятся санкций… Но в Крыму нет наших государственных банков. Они спрятаны за этими дочерними банками потому, что тоже боятся санкций.

Если мы на собственной территории, которую, конечно же, мы признаем собственной, Крым, боимся работать, а в связи с этим возникает очень много проблем для населения, если мы боимся и при этом строим «Мрии», привлекаем английских конструкторов и платим им огромные деньги, я имею в виду «Сбербанк», то должны заставить эти центральные банки работать в Крыму», – цитирует Калашникова СМИ.

Напомним,глава представительства Центробанка РФ в Китае Владимир Данилов пожаловался, что китайские коммерческие банки чрезмерно расширительно трактуют проблему включения первых лиц и крупных бизнесменов РФ в санкционные списки.

«Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России», – заявил Данилов.

Как сообщалось, Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.

Ранее Герман Греф наотрез отказался избавляться от принадлежащего «Сбербанку» курортного комплекса Mriya Resort & SPA в крымской Понизовке, несмотря на введённые Вашингтоном санкции против комплекса.
 



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