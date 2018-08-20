Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
|08:21 22.11.2018
|0 комментариев
|Турция
Армия Соединенных Штатов намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции.
Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в Вашингтоне в среду, 21 ноября, передает Deutsche Welle.
По его словам, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.
Наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", добавил глава Пентагона. Их возведение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэттис.
В ноябре представители "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе. Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF внесли существенный вклад в установление контроля над опорными пунктами террористов в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.
Основу SDF составляют курдские военизированные формирования "Отряды народной самообороны" (YPG). Отряды YPG являются союзником США по борьбе с ИГ.
При этом Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.
Ещё на эту тему:
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции