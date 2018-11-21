В оккупированном Крыму впервые провели обыск по подозрению в причастности к Меджлису крымскотатарского народа

08:01 22.11.2018 0 комментариев Крым

Сотрудники Федеральной службы безопасности в оккупированном Крыму провели обыски у крымскотатарского активиста Исмета Меметова. 

Двое сотрудников управления ФСБ в оккупированном Крыму прибыли к нему домой в 13:30 вместе с понятыми для проведения «обследования помещения», где Меметов живет вместе с семьей сына. Ему объявили о подозрении в причастности к Меджлису крымскотатарского народа, сообщает Новая Газета.

Это первый случай после запрета организации в 2016 году, когда подозрение по части 2 статьи 282.2 УК РФ предъявляют в связи с возможной причастностью к Меджлису. Меметов все обвинения отрицает и, по информации от председателя Меджлиса Рефата Чубарова, не имеет отношения к организации.

Согласно постановлению ФСБ, Меметов «возможно ... осуществляет финансирование Меджлиса, хранит запрещенную законодательством РФ экстремистскую литературу». 

Сотрудники службы безопасности перед проведением обыска согласились подождать адвоката Эмиля Курбединова, который подъехал через несколько часов и воспротивился его проведению, ссылаясь на отсутствие решения суда. Оперативники осмотрели нежилые помещения и дом Меметова. При осмотре компьютера, находящегося в доме, по словам сотрудников, они стали искать информацию, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», что также вызвало протест адвоката. По итогам «обследования» ничего изъято не было.

«Составил протокол обследования, написано, что ничего не найдено: материалов экстремистских, касающихся Меджлиса, ничего. Копию протокола нам не выдали. Я написал замечание, что они зашли с этим постановлением в жилое помещение, на что оперативники ответили, что это было сделано по нашему добровольному согласию, — рассказал Курбединов. — Непонятно, откуда возникло подозрение на причастность к Меджлису. Возможно, если бы проверяли на причастность, например, к "Хизб ут-Тахрир", нужно было бы проводить более масштабную операцию, а тут решили ограничиться осмотром».



Ещё на эту тему:

21:15 21.11.2018
К годовщине смерти ветерана крымскотатарского движения фигурантов "дела Веджие Кашка" поместили в карцер
20:20 21.11.2018
Чубаров прокомментировал обыск ФСБ в оккупированном Крыму
14:00 21.11.2018
В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыск у крымскотатарского активиста
11:14 20.11.2018
Адвокат обвиняемой в "экстремизме" крымчанки, обжаловал отказ в прекращении ее преследования за репосты в соцсети
16:01 19.11.2018
В оккупированном Судаке работницам прачечной запретили говорить на крымскотатарском языке
20:20 15.11.2018
Сотрудники ФСБ отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных "для беседы"
13:25 15.11.2018
На админгранице с аннексированным Крымом ФСБ задержало крымскотатарских активистов
18:18 14.11.2018
В РФ фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мамутова содержат в нечеловеческих условиях
17:25 14.11.2018
Крымскотатарские активисты выучили "на зубок", как протестовать в условиях оккупации
21:59 13.11.2018
Главные вопросы, на которые получили ответы крымские татары на конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа
20:59 13.11.2018
В оккупированном Крыму стали открыто призывать к расстрелам крымских татар / Видео
16:47 13.11.2018
Раскрыты имена людей, лжесвидетельствовавших против крымских татар
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
Все новости страны
Болгария Болгария
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
13:13 21.11.2018
Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
Все новости страны
Россия Россия
09:55 22.11.2018
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
07:17 22.11.2018
Начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Коробов "умер от тяжелой болезни"
21:47 21.11.2018
Госдума собирается оправдать ввод советских войск в Афганистан, осужденный депутатами СССР 1989 году
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
Все новости страны
Украина Украина
13:29 22.11.2018
Оккупанты упорно выставляют на аукцион не проданное «национализированное» имущество
12:37 22.11.2018
Оккупанты вывели на учения доставшееся от Императорского флота единственного спасателя подводных лодок
12:12 22.11.2018
Журналисту Николаю Семене сделали операцию в оккупированном Крыму
11:31 22.11.2018
"Родители в истерике второй день": в оккупированном Крыму "правоохранители" поиздевались над детьми
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс