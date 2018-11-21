Сотрудники Федеральной службы безопасности в оккупированном Крыму провели обыски у крымскотатарского активиста Исмета Меметова.

Двое сотрудников управления ФСБ в оккупированном Крыму прибыли к нему домой в 13:30 вместе с понятыми для проведения «обследования помещения», где Меметов живет вместе с семьей сына. Ему объявили о подозрении в причастности к Меджлису крымскотатарского народа, сообщает Новая Газета.

Это первый случай после запрета организации в 2016 году, когда подозрение по части 2 статьи 282.2 УК РФ предъявляют в связи с возможной причастностью к Меджлису. Меметов все обвинения отрицает и, по информации от председателя Меджлиса Рефата Чубарова, не имеет отношения к организации.

Согласно постановлению ФСБ, Меметов «возможно ... осуществляет финансирование Меджлиса, хранит запрещенную законодательством РФ экстремистскую литературу».

Сотрудники службы безопасности перед проведением обыска согласились подождать адвоката Эмиля Курбединова, который подъехал через несколько часов и воспротивился его проведению, ссылаясь на отсутствие решения суда. Оперативники осмотрели нежилые помещения и дом Меметова. При осмотре компьютера, находящегося в доме, по словам сотрудников, они стали искать информацию, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», что также вызвало протест адвоката. По итогам «обследования» ничего изъято не было.

«Составил протокол обследования, написано, что ничего не найдено: материалов экстремистских, касающихся Меджлиса, ничего. Копию протокола нам не выдали. Я написал замечание, что они зашли с этим постановлением в жилое помещение, на что оперативники ответили, что это было сделано по нашему добровольному согласию, — рассказал Курбединов. — Непонятно, откуда возникло подозрение на причастность к Меджлису. Возможно, если бы проверяли на причастность, например, к "Хизб ут-Тахрир", нужно было бы проводить более масштабную операцию, а тут решили ограничиться осмотром».