Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер от тяжелой болезни.

Об этом сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни», – рассказал собеседник издания.

Игорю Коробову было 62 года. Он родился в Вязьме в 1956 году. С отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца. Проходил службу в Архангельске в 518-м истребительном авиационном полку. В 1980 году был отобран для прохождения службы в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС СССР. Занимал различные должности, перед последним назначением курировал вопросы стратегической разведки, в его ведении находились все зарубежные резидентуры Главного управления.

Коробов возглавил Главное управление Генштаба ВС РФ в январе 2016 года, а также стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.