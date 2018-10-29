Граница между оккупированными Крымом и Севастополем будет определяться по нормам СССР.

Об этом заявил ставленник РФ в аннексированном Севастополе Дмитрий Овсянников, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Никто не определял, кому и сколько земли достанется - это никогда не было предметом обсуждения, мы базируемся на существующих документах. До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы ... территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", - сказал Овсянников во время рабочей встречи, посвященной обсуждению границ оккупированных территорий.

Сообщается, что оккупанты уже согласовали восемь из девяти спорных участков административной границы.

"У нас не много разногласий: было - девять, сейчас остался один. Речь идет о Ялтинском заповеднике - небольшая территория оказалась в пределах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", - пояснил он.

Как сообщает издание, из-за спорных участков граница между оккупированными Крымом и Севастополем не установлена, переговоры между ними идут с января 2017 года.

Журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские "власти", то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.

Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года Третий комитет 73-й сессии ГА ООН принял обновленную и усиленную резолюцию"Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина".