Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 21 ноября, заверил, что действия России по проверке судов в Азовском море "вписываются" в договоренности между РФ и Украиной от 2003 года.

Ни одно из положений договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты, говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой, передает УНН.

"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение Договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства - ни по Конвенции ООН по морскому праву, ни по двусторонней договорной базе.

"Мы благодарны нашим партнерам за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе", - отметили в министерстве.

В начале недели Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Могерини пригрозила России "целевыми мероприятиями" из-за ситуации в Азовском море.