Намерения Великобритании нарастить военное присутствие на Украине противоречит минским договорённостям считает МИД РФ

07:27 22.11.2018 0 комментариев Украина

Планы Великобритании расширить военное присутствие на Украине идёт вразрез с минскими договорённостями.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне 21 ноября, сообщает Фонтанка.

«Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон. Вместо того, чтобы оказывать посильное давление на Киев, который продолжает игнорировать пакет мер по имплементации минских соглашений, делая ставку на силовое решение конфликта и отказываясь вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, правительство Великобритании всячески потворствует этой линии и, как очевидно из высказываний Уильямсона, даже поощряет украинские власти продолжать военные действия против своего народа", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипломаты также отметили, что, по официальной информации, британские военные обучают украинцев, участвующих в военной операции на востоке страны.

21 ноября глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о наращивании военного присутствия на Украине.

 



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