Госдума собирается оправдать ввод советских войск в Афганистан, осужденный депутатами СССР 1989 году
|21:47 21.11.2018
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|Россия
Госдума одобрила проект постановления о пересмотре решения Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан.
В документе, опубликованном 21 ноября на сайте Госдумы, говорится, что ранее вынесенное решение не соответствует «принципам исторической справедливости», сообщает Фонтанка.
Коммунист Николай Харитонов, представляя проект, отметил, что формулировка, которую в 1989 году использовали народные депутаты, неуместна. Тогда они утверждали, что ввод войск «заслуживает морального и политического осуждения».
Харитонов сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
Пересмотреть политическую оценку афганскому конфликту и участию советской армии в нём предложила в ноябре «Единая Россия». Первый замглавы ветеранской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин отметил, что для исторической памяти россиян важна «справедливая политическая оценка афганской войны».
Справка:
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. 25 декабря на афганскую землю ступили первые советские солдаты. 15 февраля 1989 года Ограниченный контингент советских войск в АФганистане был выведен с территории соседнего с СССР государства. По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранено, контужено, травмировано – более 53 тысяч человек.
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