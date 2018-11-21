Оккупанты не перестают уверять что с Сенцовым все в порядке

21:31 21.11.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщают «Крым.Реалии», передает ZIK.

По его словам, Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, он много читает.

«Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался», – заявил российский омбудсмен, пояснив, что необходимо придерживаться установленных норм в связи с прекращением голоданием.

Адвокат Дмитрий Динзе, который в конце октября заявил о планах посетить Сенцова в колонию «через две недели», пока не прокомментировал эту информацию.

16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного. 

Сам же Сенцов не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании.

В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.

Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца с начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.

21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодовки у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

ООН призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова.

5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов «письменно согласился на прием пищи».

Позже стало известно, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления». Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 



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