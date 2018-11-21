Оккупанты не перестают уверять что с Сенцовым все в порядке
|21:31 21.11.2018
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|Крым
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщают «Крым.Реалии», передает ZIK.
По его словам, Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, он много читает.
«Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался», – заявил российский омбудсмен, пояснив, что необходимо придерживаться установленных норм в связи с прекращением голоданием.
Адвокат Дмитрий Динзе, который в конце октября заявил о планах посетить Сенцова в колонию «через две недели», пока не прокомментировал эту информацию.
16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму
Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.
Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного.
Сам же Сенцов не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании.
В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.
Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.
Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца с начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.
21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодовки у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.
ООН призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова.
5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов «письменно согласился на прием пищи».
Позже стало известно, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления». Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.
Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.
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