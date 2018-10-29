Фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача, которые находятся в СИЗО Симферополя, перевели в карцер.

Это сделали к годовщине их задержания и смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, написал в Facebook российский адвокат Николай Полозов, сообщает QHA.

— Состояние здоровья Бекир Дегерменджи, который за этот год в застенках уже попадал в реанимацию и находился в состоянии комы, в карцере может необратимо ухудшиться. Казим Аметов и Руслан Трубач тоже чувствуют себя неважно. Особую тревогу вызывает ухудшение зрения Казима-агъа, — отметил адвокат.

По его словам, таким образом силовики оказывают влияние на политзаключенных и пытаются сломить их волю.

— Также в карцер поместили еще одного крымского татарина Дилявера Гафарова, задержанного три недели назад.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что в так называемой "яме" удерживают Дилявера Гафарова, Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача и Казима Аметова.

По ее словам, еще двое крымских татар — фигуранты надуманного "дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов — находятся в "спецблоке".

Денисова добавила, что обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию и отправила запросы к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Михаилу Федотову.

Она призвала из принять все необходимые меры по обеспечению надлежащих условий содержания политзаключенных и предоставлению им квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, "суд" в аннексированном Крыму продлил арест пятерым фигурантам "дела Веджие Кашка" до 7 декабря. Асан Чапух и дальше будет находится под домашним арестом.

23 ноября 2017 года Веджие Кашка, вместе с крымскотатарскими активистами Бекиром Дегерменджи, Асаном Чапухом и Кязимом Аметовым, прибыли в кафе в Симферополе, чтобы помочь женщине решить финансовые проблемы с гражданином Турции Юсуфом Аитаном. Однако в кафе прибыли вооруженные агенты ФСБ, которые сорвали встречу, а крымских татар обвинил в вымогательстве денег у гражданина Турции.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял тогда заявил, что данные обвинения сфабрикованы. По его словам, на самом деле гражданин Турции Юсуф Аитан украл 7 тысяч долларов у семьи Веджие Кашка. Активисты же пытались убедить его вернуть эти деньги.