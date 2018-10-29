В оккупированном Крыму предприятие "Крымэнерго" считает "терроризмом" действия подростков-экстремалов, которые взбираются на опоры линий электропередач.

Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора "Крымэнерго" Максим Лойко, передают События Крыма.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки позируют перед камерой, взобравшись на опору высоковольтной линии недалеко от Феодосии.

О пострадавших в результате таких инцидентов не сообщается.

В "Крымєнерго" предупреждают, что подростки, забираясь на эти опоры, подвергают не только свою жизнь опасности, но и ставят под угрозу энергоснабжение оккупированного Крыма.

"Такие действия можно приравнять к терроризму", – заявил и.о. гендиректора "Крымэнерго".

Ранее в "Крымтеплокоммунэнерго" заявили, что намерены усилить охрану своих объектов от экстремалов.

При этом оккупационные "власти" Феодосии готовы обратиться в правоохранительные органы по факту проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты. Подросткам может грозить административное наказание.

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