Подростков-экстремалов, взбирающихся на электроопоры, в оккупированном Крыму предлагают считать террористами / Видео
|20:59 21.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму предприятие "Крымэнерго" считает "терроризмом" действия подростков-экстремалов, которые взбираются на опоры линий электропередач.
Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора "Крымэнерго" Максим Лойко, передают События Крыма.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки позируют перед камерой, взобравшись на опору высоковольтной линии недалеко от Феодосии.
О пострадавших в результате таких инцидентов не сообщается.
В "Крымєнерго" предупреждают, что подростки, забираясь на эти опоры, подвергают не только свою жизнь опасности, но и ставят под угрозу энергоснабжение оккупированного Крыма.
"Такие действия можно приравнять к терроризму", – заявил и.о. гендиректора "Крымэнерго".
Ранее в "Крымтеплокоммунэнерго" заявили, что намерены усилить охрану своих объектов от экстремалов.
При этом оккупационные "власти" Феодосии готовы обратиться в правоохранительные органы по факту проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты. Подросткам может грозить административное наказание.
Видео YouTube
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