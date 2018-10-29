Оккупанты предлагают гражданство всем кто захочет вернуться в оккупированный Крым
|20:45 21.11.2018
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|Крым
Временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ сообщила о подготовленном проекте указа министерства о незамедлительном предоставлении российского гражданства жителям Крыма, выехавшим с полуострова до его аннексии.
Об этом сообщает РИА Новости, передает Флот - 2017.
«В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо», - пояснила Казакова.
Чиновница поясняет, что вернувшиеся домой крымчане не могут получить гражданство России и «становятся иммигрантами на своей Родине».
Ранее, в конце июня 2018 года, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента проект о праве на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе и вернувшихся для постоянного проживания в эти регионы после дня их присоединения к России.
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