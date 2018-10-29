Чубаров прокомментировал обыск ФСБ в оккупированном Крыму
|20:20 21.11.2018
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|Крым
Обвинения, с которыми приходят российские оккупанты к домам крымских татар, служат причинами репрессий.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал информацию об обыске ФСБ у жителя аннексированного Россией Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова по подозрению в "причастности к деятельности Меджлиса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
По его словам, скорее всего, это был повод, чтобы провести у него обыски.
"Он человек, которого уважают соседи. Возможно, ходил по судам близких для него людей, но не больше. Любые обвинения, с которыми приходят российские оккупанты к домам крымских татар, являются такими, чтобы служили последующими причинами репрессий крымских татар", - сказал Чубаров.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России проводят обыск у жителя аннексированного Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова.
Также сообщалось, что оккупационная "власть" в Крыму усилила давление на правозащитников, которые помогают политзаключенным. В частности, юристам рассылают предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности".
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