ФСБ сообщила о задержании двоих граждан Украины на админгранице с оккупированным Крымом

19:55 21.11.2018 0 комментариев Крым

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двух граждан Украины на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом 21 ноября сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ по оккупированному Крыму, передает  Гордон.

В службе заявили, что украинцы якобы были "в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков".

40-летнего украинца задержали в пункте пропуска "Джанкой". В ФСБ утверждают, что он был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере".

В пункте пропуска "Армянск" задержали 33-летнюю украинку, которая ехала из Каланчака Херсонской области в оккупированный Севастополь. В ФСБ утверждают, что женщину объявили в федеральный розыск в 2015 году, так как она фигурировала в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков.

Сообщается, что задержанных "передали в правоохранительные органы".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.  
 



Ещё на эту тему:

07:58 20.11.2018
Глава предприятия "Росатома" давал взятку за госконтракт на обустройство границы оккупированного Крыма
20:35 15.11.2018
В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю
13:25 15.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом российские таможенники изъяли у гражданина Украины книгу XIX века
13:20 13.11.2018
В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось наполовину / Инфографика
20:00 17.09.2018
Все КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом начали работу в полном размере
18:50 14.09.2018
Завтра Украина откроет КПВВ на границе с оккупированным Крымом
11:59 18.07.2018
Госпогранслужба Украины предупреждает: российские пограничники создают очереди при въезде в оккупированный Крым
11:12 12.07.2018
Мининфраструктуры приступает к строительству временных автомобильных пунктов пропуска Чонгар и Каланчак / Фото
10:14 11.07.2018
Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым
18:47 10.07.2018
КПВВ «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины обустроят до конца года
19:18 04.07.2018
На админгранице с оккупированным Крымом оборудуют пропускные пункты за 100 млн грн
18:54 07.06.2018
В мае админграницу с оккупированным Крымом пересекло меньше граждан, чем в апреле
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
13:13 21.11.2018
Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
Все новости страны
Молдова Молдова
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
Все новости страны
Россия Россия
21:47 21.11.2018
Госдума собирается оправдать ввод советских войск в Афганистан, осужденный депутатами СССР 1989 году
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
14:27 21.11.2018
В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии
11:54 21.11.2018
США ограничивают обмен информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции правящей партии
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:31 21.11.2018
Оккупанты не перестают уверять что с Сенцовым все в порядке
21:15 21.11.2018
К годовщине смерти ветерана крымскотатарского движения фигурантов "дела Веджие Кашка" поместили в карцер
20:59 21.11.2018
Подростков-экстремалов, взбирающихся на электроопоры, в оккупированном Крыму предлагают считать террористами / Видео
20:45 21.11.2018
Оккупанты предлагают гражданство всем кто захочет вернуться в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс