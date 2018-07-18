Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двух граждан Украины на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом 21 ноября сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ по оккупированному Крыму, передает Гордон.



В службе заявили, что украинцы якобы были "в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков".



40-летнего украинца задержали в пункте пропуска "Джанкой". В ФСБ утверждают, что он был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере".



В пункте пропуска "Армянск" задержали 33-летнюю украинку, которая ехала из Каланчака Херсонской области в оккупированный Севастополь. В ФСБ утверждают, что женщину объявили в федеральный розыск в 2015 году, так как она фигурировала в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков.



Сообщается, что задержанных "передали в правоохранительные органы".



Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

