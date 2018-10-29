Украина не имеет возможности контролировать археологические находки в оккупированном Крыму
|19:04 21.11.2018
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|Крым
После оккупации Крыма в украинском законодательстве не исправили пробелы, позволяющие поставить объекты культуры аннексированног на учет.
Об этом ообщил QHA крымский историк Алексей Мотов.
Так, на территории объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора", внесенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в октябре 2018 года начались раскопки. Работы ведутся на участке, где расположены остатки древней усадьбы (датируется IV в. до н. э. - VI в. н. э).
Этот объект находится в Гагаринском районе Симферополя, на юго-восток от перекрестка Фиолентивского и Камишевского шоссе.
Поисковые работы проводит "Крымский региональный центр археологических исследований".
Мотов опасается, что памятник культуры могут уничтожить строители. Даже если этого не произойдет и его поставят на учет по российскому законодательству, то украинское научное сообщество потеряет возможность изучения материалов.
Так, после аннексии Крыма в украинском законодательстве не исправили пробелы, позволяющие поставить на учет объекты культуры, обнаруженные во время археологических раскопок. Это приводит к тому, что открытые во время масштабных незаконных работ археологические объекты на оккупированных территориях исчезнут, о них не узнают в Украине, - отметил историк.
Историк отмечает, что согласно украинскому законодательству, археологи, не являющиеся гражданами Украины, не могут вывозить артефакты за пределы страны и обязаны сдавать их в музеи.
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