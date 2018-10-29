Убытки летавших в оккупированный Крым "Саратовских авиалиний" превысили 1 млрд рублей

18:37 21.11.2018 0 комментариев Крым

Убытки компании "Саратовские авиалинии", которая совершала полеты в оккупированный Россией Крым, превысили 1 млрд рублей.

Убытки компании связаны с отзывом сертификата эксплуатанта, сообщили в среду, 21 ноября, в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС

По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая. Однако компания продолжила работу, так как является оператором аэропорта Саратова (Центральный).

"Убытки компании за девять месяцев текущего года составили более 1 млрд рублей. Такая ситуация складывается в связи с тем, что компания продолжает содержать единственный в городе аэропорт, но не совершает полетов из-за отзыва сертификата эксплуатанта", - отметили в пресс- службе.

По данным компании, расходы включают в себя затраты на ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, содержание спецавтотранспорта, налоги, текущее содержание аэропорта, оплату труда и страховые взносы, выплаты высвобождаемым работникам.

В пресс-службе уточнили, что ситуацию могло бы поправить повышение тарифов на аэропортовую деятельность или оплата части расходов из бюджета области.

"Никогда авиакомпании не выделялись денежные средства из регионального бюджета. Наоборот, за 2017 год АО "Саратовские авиалинии" было перечислено более 280 млн рублей налогов в бюджеты различных уровней", - уточнили в компании.



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